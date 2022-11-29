В Рыбном девятилетний мальчик попал под машину при попытке перебежать дорогу

Девятилетний мальчик попал в больницу после того, как его сбила машина. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В Рыбном девятилетнего мальчика госпитализировали с травмами после ДТП. Юный пешеход попал под колеса иномарки при попытке перебежать дорогу. Все случилось утром 28 ноября около дома №3 по улице Прогресса, сообщает пресс-служба областного УМВД.

На мальчугана наехал Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 38-летняя местная жительница. По предварительной информации, ребенок в момент ДТП переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. По факту произошедшего областная Госавтоинспекция ведет проверку и выясняет все обстоятельства.

В целом, за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано три дорожных инцидента с пострадавшими. Различные травмы получили три человека.