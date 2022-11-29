Заседание Рязанского облсуда по делу экс-мэра Карабасова вновь не состоялось

Заседание Рязанского облсуда по делу бывшего главы администрации Рязани Сергея Карабасова вновь не состоялось.

28 ноября Рязанский областной суд должен был заново рассмотреть апелляцию на приговор бывшему главе администрации Рязани Сергею Карабасову. Вместе с ним реальные сроки по уголовному делу о растрате ранее получили экс-начальник управления энергетики и ЖКХ Олег Ковалев и директор ООО «Уютный двор 62» Михаил Пузанов.

Как сообщает Vidsboku, назначенное на понедельник заседание в итоге не состоялось «из-за изменения состава суда». Перенос случился и двумя неделями ранее, 14 ноября, так как подсудимые и их адвокаты не получили почтовые извещения о дате и времени заседания.

До этого облсуд отменил приговор Советского районного суда, на что были очень веские основания (КП-Рязань подробно рассказывала об обстоятельства процесса). Карабасова, Ковалева и Пузанова освободили из-под стражи. Тем не менее, прокуратура обратилась во 2-й Касационный суд и добилась, чтобы уголовное дело направили на новое апелляционное рассмотрение.