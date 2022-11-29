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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:09

Рязанское отделение по борьбе со СПИД лидировало в конкурсе «Лучший СПИД-центр»

Специалистов из ОККВД наградили в номинации «Прорыв в лечении»
Источник:kp.ru
Рязанское отделение по борьбе со СПИД лидировало в конкурсе «Лучший СПИД-центр».

Рязанское отделение по борьбе со СПИД лидировало в конкурсе «Лучший СПИД-центр».

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В тройке лучших по Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства среди центров по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в 2022 году оказался центр при Рязанском кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.

Рязанские специалисты стали победителями в номинации «Прорыв в лечении». Награждение проходило в Москве. Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий лично вручил диплом главврачу ОККВД Елене Большаковой