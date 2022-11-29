Рязанское отделение по борьбе со СПИД лидировало в конкурсе «Лучший СПИД-центр».
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В тройке лучших по Всероссийскому конкурсу профессионального мастерства среди центров по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями в 2022 году оказался центр при Рязанском кожно-венерологическом диспансере. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения региона.
Рязанские специалисты стали победителями в номинации «Прорыв в лечении». Награждение проходило в Москве. Замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий лично вручил диплом главврачу ОККВД Елене Большаковой