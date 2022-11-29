Часть НИТИ в Рязани продают за 25,1 млн рублей. Фото: Авито.

В Рязани продают помещение в ТЦ «НИТИ» на проезде Яблочкова. Коммерческое предложение появилось на портале Avito.

Площадь нежилого помещения - 2439,2 кв. метров, имеются все инженерные коммуникации.

«Помещение расположено в центре Рязани, развитая инфраструктура, близость к торговым центрам», - указывается в описании объекта.

Стоимость помещения – 25,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в центре Рязани продают торговый центр «Соната» на Первомайском проспекте и гостиничный комплекс «Атлантик» на улице Ленина. Кроме того, по объявлению продают и старинный завод ЖБИ-5.

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