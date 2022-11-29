Ударившего ребенка на Борковском карьере рязанца ждет суд

В Рязани перед судом предстанет 41-летний мужчина, ударивший чужого ребенка на 1-м Борковском карьере. Мальчик случайно попал в него песком, сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2021 года. Мужчина приехал к водоему со своей маленькой дочерью. Рядом играли подростки, бросаясь в друг друга песком.

«В один момент 13-летний мальчик попал песком в обвиняемого, что привело его в ярость, и он решил «проучить» ребенка», - пишет пресс-служба прокуратуры.

Пареньку досталась увесистая пощечина. В материал дела говорится, что он получил вред здоровью средней тяжести.