Пожар в Клепиковском районе 28 ноября обернулся гибелью женщины

Один человек погиб, один госпитализирован в результате пожара в Клепиковском районе 28 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября в деревне Бусаево Клепиковского района горел жилой дом. Деревянное здание с металлической кровлей и прилегающий к нему сарай уничтожены огнем полностью — на площади 114 «квадратов».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанскй области, на поступивший в 6:38 вызов выезжали два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава противопожарной службы.

В результате ЧП погибла женщина 1961 года рождения. Кроме того, госпитализация потребовалась 40-летнему мужчине.