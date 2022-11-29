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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 5:34

Пожар в Клепиковском районе 28 ноября обернулся гибелью женщины

Еще один человек госпитализирован
Источник:kp.ru
Один человек погиб, один госпитализирован в результате пожара в Клепиковском районе 28 ноября.

Один человек погиб, один госпитализирован в результате пожара в Клепиковском районе 28 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

28 ноября в деревне Бусаево Клепиковского района горел жилой дом. Деревянное здание с металлической кровлей и прилегающий к нему сарай уничтожены огнем полностью — на площади 114 «квадратов».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанскй области, на поступивший в 6:38 вызов выезжали два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава противопожарной службы.

В результате ЧП погибла женщина 1961 года рождения. Кроме того, госпитализация потребовалась 40-летнему мужчине.