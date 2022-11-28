Рязанский технологический колледж получит деньги на ремонт новых корпусов

Областные власти выделят деньги Рязанскому технологическому колледжу на ремонт корпусов. Фото: правительство Рязанской области.

Губернатор Павел Малков поручил выделить деньги Рязанскому технологическому колледжу на ремонт новых корпусов. Там планируют готовить будущих специалистов автодорожной отрасли: крановщиков, сварщиков и экскаваторщиков, сообщает пресс-служба областного правительства.

В понедельник, 28 ноября, глава региона посетил учебное заведение. Он осмотрел корпус на улице Гоголя, где располагаются лаборатории по банковскому делу, бухучету и интернет-маркетингу, а также здание на 12-ой Линии, где учат специалистов по информационным технологиям, дизайнеров, парикмахеров и швей. Директор колледжа Николай Баранов рассказал о текущем состоянии дел в учебном заведении и обозначил проблемы, одна из которых – нехватка площадей.

В 2022 году колледж получил комплекс зданий на улице Гоголя, но все они нуждаются в капитальном ремонте. Малков отметил, что в настоящее время главной задачей является скорейшее открытие нового корпуса и поручил профильным министерствам помочь ссузу с деньгами.

- С учетом того, насколько полной жизнью живет в целом колледж, насколько востребованы его специальности, нужно предоставить дополнительные площади, чтобы реализовать весь заложенный потенциал, - приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

Малков также добавил, что в учебном заведении надо постоянно обновлять материально-техническую базу, развивать педагогический состав, совершенствовать образовательные программы и вводить новые. Все предложения по развитию колледжа власти соберут и обсудят с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым.