Рязанец одержал победу в открытом Кубке по греко-римской борьбе. Фото: администрация Рязани.

Спортсмен из Рязани Иван Неккоев победил в открытом Кубке Республики Беларусь по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху. Об этом рассказали в администрации города.

Соревнования состоялись в Минске 24 ноября. В составе сборной России воспитанник СШОР «Антей» взял золотую медаль, выступив в весовой категории до 72 килограммов. Рязанец вышел победителем из трех поединков.

25-летний Иван Неккоев занимается греко-римской борьбой с 2007 года. Является мастером спорта России.

В настоящее время спортсмен учится в РГУ на факультете адаптивной физической культуры и спорта. Член основной сборной России по греко-римской борьбе среди инвалидов по слуху.