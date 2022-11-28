В ночь на 29 ноября вывезут снег и обработают тротуары в Рязани. Вот на каких улицах

В ночь на 29 ноября вывезут снег и обработают тротуары в Рязани.
В Рязани в ночь 29 ноября вывезут снег с нескольких улиц. Речь идет об улицах Гагарина и Грибоедова, сообщает пресс-служба городской администрации. В дирекции благоустройства дежурит спецтехника, в любой момент готовая выйти на противогололедную обработку дорог общего пользования.
Кроме того, в Рязани обработают тротуары на следующих территориях:
- улица Спортивная;
- улица Братиславская со стороны ЦПКиО;
- улица Гагарина со стороны ЦПКиО;
- Голенчинском шоссе;
- улица Баженова;
- проезд Яблочкова;
- улица Урицкого;
- Касимовском шоссе;
- улица Яхонтова;
- улица Новая;
- улица Каширина;
- улица Есенина;
- улица Кальная;
- Московском шоссе;
- улица Мервинская;
- улица Крупская;
- улица Юбилейная;
- улица Белякова;
- улица Карла Маркса (сквер);
- ЦКПиО;
- Лыбедский бульвар.
Уточняется, что из-за изменений погодных условий график работ может измениться.
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