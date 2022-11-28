В ночь на 29 ноября вывезут снег и обработают тротуары в Рязани. Вот на каких улицах

В ночь на 29 ноября вывезут снег и обработают тротуары в Рязани.

В Рязани в ночь 29 ноября вывезут снег с нескольких улиц. Речь идет об улицах Гагарина и Грибоедова, сообщает пресс-служба городской администрации. В дирекции благоустройства дежурит спецтехника, в любой момент готовая выйти на противогололедную обработку дорог общего пользования.

Кроме того, в Рязани обработают тротуары на следующих территориях:

- улица Спортивная;

- улица Братиславская со стороны ЦПКиО;

- улица Гагарина со стороны ЦПКиО;

- Голенчинском шоссе;

- улица Баженова;

- проезд Яблочкова;

- улица Урицкого;

- Касимовском шоссе;

- улица Яхонтова;

- улица Новая;

- улица Каширина;

- улица Есенина;

- улица Кальная;

- Московском шоссе;

- улица Мервинская;

- улица Крупская;

- улица Юбилейная;

- улица Белякова;

- улица Карла Маркса (сквер);

- ЦКПиО;

- Лыбедский бульвар.

Уточняется, что из-за изменений погодных условий график работ может измениться.

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