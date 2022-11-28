В самом центре Рязани раскопали асфальт для регулировки высоты люков. Фото: администрация Рязани.
В понедельник, 28 ноября, в центре Рязани на улице Семинарской частично раскопали асфальт. Об этом рассказала пресс-служба администрации города.
Речь идет о двухлетнем контракте, в рамках которого сейчас идут работы. Асфальт разрыли, чтобы отрегулировать высоту расположения люков. Для доступа к коммуникациям поднимаются колодцы.
В мэрии рассказали, что данный этап работ «предусмотрен технологией устройства «плавающих» люков – при фрезеровке их сначала опускают, затем делают два слоя дорожного покрытия, после чего поднимают в уровень дороги».
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