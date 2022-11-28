Директором рязанской станции юннатов стала Елена Харитонова. Фото: eco-bio62.ru

Директором Рязанской городской станции юннатов назначили Елену Харитонову. О новом руководителе сообщается на сайте учреждения.

Харитонова Елена Евгеньевна окончила в 1997 году педагогический университет имени Есенина (РГУ), получив специальность «Учитель биологии и химии». Спустя 14 лет прошла переподготовку в РИРО по программе «Государственное и муниципальное управление».

В последние годы Елена Харитонова возглавляла детский эколого-биологический центр Рязанской области и центр одаренных детей «Гелиос».

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