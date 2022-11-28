Татьяна Панфилова побеседовала о важном с учениками рязанской школы №47

Татьяна Панфилова провела урок в рязанской школе №47. Фото: Рязанская городская Дума.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова поучаствовала в церемонии поднятия флага в рязанской школе №47, а также провела в девятом классе урок «Разговоры о важном», сообщает пресс-служба гордумы.

Занятие посвятили государственным символам России и Рязани. Татьяна Панфилова рассказала ученикам об авторе российского гимна – уроженце села Плахино Захаровского района Александре Александрове. Поговорили и о рязанском князе Олеге, который изображен на гербе областного центра, о роли его личности в истории Рязанского княжества и страны.

Также Татьяна Панфилова ответила на вопросы школьников о дальнейшем развитии Рязани. В настоящее время в гордуме работают над проектом бюджета на 2023 год, в котором предусмотрены деньги на строительство двух городских школ, двух детских садов и двух физкультурно-оздоровительных комплексов. В планах и капитальный ремонт семи учебных заведений. На улицах областного центра продолжится замена уличного освещения, купят и новые троллейбусы и автобусы. А для улучшения работы общественного транспорта разработают транспортную модель.

С целью развития туризма в Рязани проложат самый большой в стране пешеходный маршрут. Его длина составит 13 километров, и он протянется от Лесопарка через Кремль и Лыбедский бульвар до ЦПКиО. В планах обустройство набережной, которая должна стать украшением города. Глава Рязани рассказала ученикам и о новом дизайн-коде.

- Рязань – это сердце России, мы живем в самом лучшем городе, который общими усилиями станет еще лучше, - сказала Татьяна Панфилова.

«Разговоры о важном» с рязанскими школьниками провели и Почетные граждане города. Один из них – Михаил Шелковенко – побывал в школе №6.