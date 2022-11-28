Усиление морозов и очень высокое давление. 29 ноября в Рязанской области похолодает до минус 11 градусов

29 ноября рязанцев ждут морозы и очень высокое атмосферное давление. Фото: Мария АНАНОВА

Атмосферное давление в Рязанской области продолжает повышаться, а морозы – усиливаться. Во вторник, 29 ноября, показатели барометров покажут 768 мм ртутного столба, что превышает норму почти на 20 значений. Прогноз погоды на предстоящие сутки опубликовал Рязанский филиал Росгидромета.

Синоптики ожидают облачную погоду, но не исключено, что небо постепенно будет расчищаться, и выглянет солнце. В течение дня обойдется без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Что же касается температуры, то вместе с восточным ветром придут и довольно ощутимые морозы. В предрассветные часы при прояснениях воздух в Рязанской области остынет до -6…-11 градусов. Днем чуть теплее – от минус 2 до минус 7 по Цельсию.

По прогнозам специалистов метеоцентра «Фобос», в последующие дни температура воздуха в регионе еще немного опустится. А из-за усиления влияния азиатского антициклона очень высокое атмосферное давление и почти январские морозы сохранятся в центре страны до конца недели. И только к выходным теплые воздушные массы приведут показатели барометров в норму, а стужа немного ослабнет.