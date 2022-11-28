В Рязани мужчина сломал нос полицейскому

Распитие спиртного может закончиться лишением прав для нее и возбуждением уголовного дела для него.

Военнослужащий напал на сотрудника ДПС в Рязани, чтобы его супругу не оштрафовали за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации канала, воскресным вечером 27 ноября 41-летний мобилизованный из Тульской области выпивал с женой. После этого нетрезвая женщина села за руль Hyundai Solaris, но разогнавшуюся даму остановил инспектор.

Сотрудник ДПС собирался выписать штраф, однако муж нарушительницы был решительно против. Во время короткой перепалки мужчина ударил полицейского в лицо, сломав ему нос.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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