Более 300 правонарушений. Полиция отчиталась об итогах рейдов в Рязанской области в выходные дни

В минувшие выходные рязанцы нарушили закон более 300 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшую пятницу и выходные дни рязанцы нарушили закон более 300 раз: 169 правонарушений выявили участковые полицейские и сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, а 163 правонарушения – патрульные ДПС. Об итогах рейдов по профилактике преступности рассказала пресс-служба областного Управления МВД.

В качестве примера в ведомстве привели Рязань, где в ночь с пятницы на субботу пресекли 10 правонарушений. Так, полицейские обнаружили в общественных местах троих пьяных горожан, пресекли два мелких хулиганства и один факт продажи алкоголя. Три административных протокола составили на водителей за нарушение Правил дорожного движения и один автомобиль отправился на спецстоянку.

В пресс-службе УМВД заверили, что рейдовые мероприятия продолжатся.