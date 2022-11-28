Рязанские аграрии получат более 75 млн рублей на повышение плодородия почв. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область дополнительно получит 75,6 млн рублей на повышение плодородия почв, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Деньги пойдут на гидромелиоративные, культуртехнические, фитомелиоративные и агро-лесомелиоративные мероприятия, а также на работу по известкованию кислых почв на пашне.

Сообщается, что финансирование в 2022 году этого направления превысило 249 млн рублей.

«Своевременная обработка, известкование почвы – важнейшее условие повышения урожайности», - отметил губернатор Павел Малков, пообещав оказать всю необходимую поддержку со стороны властей региона.

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