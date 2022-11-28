Две пятиэтажки на улице Дзержинского остались без тепла и горячей воды. Фото: Олег УКЛАДОВ

Два многоквартирных дома в центре Рязани останутся без отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о домах №№59 корп. 2 и 59 корп. 3 (пятиэтажки) по улице Дзержинского.

Причина отключения – авария на магистральном трубопроводе. В настоящее время специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.

По информации властей. отключение носит «кратковременный характер».

Ранее сообщалось, что из-за указанной коммунальной аварии на улице Татарской ограничили движение автомобилей (читать подробнее).

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