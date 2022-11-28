За праздником - в «Глобус»!

В «Глобусе» представлен огромный выбор елочных игрушек на любой вкус.

В гипермаркете «Глобус» открылся один из крупнейших в Рязани новогодних базаров. На площади более 500 кв метров представлены всевозможные елочные украшения, гирлянды, искусственные ели, детские подарки, сладости и все необходимое для незабываемой встречи Нового года.

В гипермаркете «Глобус» открылся один из крупнейших в городе отдел новогодних украшений.

В этом году новогодний ассортимент в «Глобусе» заметно расширился и обновился. Так, елочные игрушки представлены стеклянные и пластиковые, коллекционные с ручной росписью, традиционные и креативные, с трендовыми мотивами. Цены начинаются от 17 рублей. Для вдохновения рязанцев дизайнеры предложили готовые решения по украшению елок, и все используемые украшения есть в продаже.

Подобрать украшение помогут готовые дизайнерские решения.

Покупка в гипермаркете удобна тем, что украшения можно взять в руки и рассмотреть, а на удобном стенде проверить в работе каждый образец гирлянды. Также, можно приобрести хлопушки, серпантин, конфетти. Всю необходимую информацию можно уточнить у консультантов.

Новогодняя ярмарка продлится до 3 января. Успейте совершить выгодные покупки!