В рязанской колонии состоялись учения по задержанию сбежавших осужденных

В исправительной колонии №5 Скопинского района состоялись учения ФСИН по задержанию сбежавших осужденных. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сначала подразделения УФСИН установили местонахождение преступников и блокировали их возможные движения.

По легенде один из беглецов был вооружен и удерживал заложника, укрываясь в производственном помещении. После переговоров он не сложил оружие и не отпустил человека, поэтому к делу подключился спецназ «Росич», который и обезвредил преступника.

Еще двоих человек задержали во время «поиска на местности».