Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 ноября 2022 8:46

В рязанской колонии состоялись учения по задержанию сбежавших осужденных

Силовики отрабатывали действия по установлению местонахождения беглецов и их задержанию
Источник:kp.ru
В рязанской колонии состоялись учения по задержанию сбежавших осужденных

В рязанской колонии состоялись учения по задержанию сбежавших осужденных

В исправительной колонии №5 Скопинского района состоялись учения ФСИН по задержанию сбежавших осужденных. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Сначала подразделения УФСИН установили местонахождение преступников и блокировали их возможные движения.

По легенде один из беглецов был вооружен и удерживал заложника, укрываясь в производственном помещении. После переговоров он не сложил оружие и не отпустил человека, поэтому к делу подключился спецназ «Росич», который и обезвредил преступника.

Еще двоих человек задержали во время «поиска на местности».