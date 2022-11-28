Часть улицы Татарской в Рязани 28 ноября закроют для движения транспорта

Часть улицы Татарской в Рязани28 ноября закроют для движения транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

28 ноября на улице Татарской ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба мэрии Рязани. По информации властей, причина – авария на магистральном трубопроводе.

На время ремонтно-восстановительных работ будет перекрыт участок одной полосы от Лазаревского кладбища в сторону улицы Дзержинского.

Отремонтировать все чиновники пообещали в «сжатые сроки».

«Администрация Рязани просит автомобилистов учитывать информацию об ограничении движения транспорта при планировании своего маршрута», - говорится в сообщении.

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