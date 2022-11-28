На месте крушения Ил-76 в Рязани появилась памятная табличка с именами летчиков. Фото: НРВК | Евгений Пиманкин.

На месте крушения военного самолета Ил-76 в Рязани установлена памятная табличка с именами погибших в авиакатастрофе летчиков. Об этом сообщил в НРВК рязанец Евгений Пиманкин.

По его словам, установила табличку жена бортинженера Николая Горбунова, находившегося тогда на борту.

Судя по снимкам, табличку саморезами прикрутили к дереву. Насколько эта инициатива была согласована с городскими властями, не сообщается.

Ил-76 разбился под Рязанью 24 июня 2022 года. Заметив возникший пожар, экипаж самолета сумел отвести от жилых домов технику. Пятеро членов экипажа скончались на месте.

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