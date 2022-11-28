Кому достанется место сенатора? Выдвигаем кандидата в Совет Федерации

16 ноября сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сложил свои полномочия. В связи с этим в Рязанской областной Думе начался период выдвижения кандидатур в Совет Федерации. Своего претендента в срок до 9 декабря могут выдвинуть председатель облдумы или группа депутатов численностью не менее восьми человек.

Наши читатели, не являющиеся депутатами, тоже могут выдвинуть своего претендента в Совфед, правда неофициально. Но, возможно, депутаты прислушаются к голосу народа и учтут ваше мнение.

Чтобы участвовать в голосовании, надо просто подписаться на наш телеграм-канал «Новости Рязани-kp.ru» и перейти на страницу голосования.

В предложенном списке – девять человек, депутатов областной Думы. Вы можете проголосовать за одного из них или в комментариях предложить другую кандидатуру. Только имейте в виду, что сенатором может стать только депутат Рязанской областной Думы.

Кто, по вашему мнению, достоин представлять Рязанскую область в Совете Федерации от Рязанской областной Думы?

- Татьяна Гусева, хотя уже отказывалась быть членом Совета Федерации;

- Александр Калашников, помогал Игорю Морозову стать сенатором;

- Николай Митрохин, получил благодарность председателя Совета Федерации;

- Игорь Мурог, организует и проводит патриотические акции;

- Станислав Подоль, самый богатый депутат Думы;

- Георгий Свид, делегировал своего заместителя в правительство;

- Владимир Сидоров, призывал расстреливать тех, кто покупает сертификаты о прививках;

- Денис Сидоров, не выиграл губернаторские выборы;

- Аркадий Фомин, бессменный председатель Думы с 2010 года;

- Другой кандидат – пишу в комментариях.