Кому достанется место сенатора? Выдвигаем кандидата в Совет Федерации

16 ноября сенатор от Рязанской области Игорь Морозов сложил свои полномочия. В связи с этим в Рязанской областной Думе начался период выдвижения кандидатур в Совет Федерации. Своего претендента в срок до 9 декабря могут выдвинуть председатель облдумы или группа депутатов численностью не менее восьми человек.
Наши читатели, не являющиеся депутатами, тоже могут выдвинуть своего претендента в Совфед, правда неофициально. Но, возможно, депутаты прислушаются к голосу народа и учтут ваше мнение.
Чтобы участвовать в голосовании, надо просто подписаться на наш телеграм-канал «Новости Рязани-kp.ru» и перейти на страницу голосования.
В предложенном списке – девять человек, депутатов областной Думы. Вы можете проголосовать за одного из них или в комментариях предложить другую кандидатуру. Только имейте в виду, что сенатором может стать только депутат Рязанской областной Думы.
Кто, по вашему мнению, достоин представлять Рязанскую область в Совете Федерации от Рязанской областной Думы?
- Татьяна Гусева, хотя уже отказывалась быть членом Совета Федерации;
- Александр Калашников, помогал Игорю Морозову стать сенатором;
- Николай Митрохин, получил благодарность председателя Совета Федерации;
- Игорь Мурог, организует и проводит патриотические акции;
- Станислав Подоль, самый богатый депутат Думы;
- Георгий Свид, делегировал своего заместителя в правительство;
- Владимир Сидоров, призывал расстреливать тех, кто покупает сертификаты о прививках;
- Денис Сидоров, не выиграл губернаторские выборы;
- Аркадий Фомин, бессменный председатель Думы с 2010 года;
- Другой кандидат – пишу в комментариях.