Строить здание налоговой службы в Рязани будет «Лидер-Строй» за 1,4 млрд рублей.

Тендер на строительство административного здания УФНС России по Рязанской области выиграла компания ООО «Лидер-Строй». Соответствующие документы опубликованы на портале госзакупок.

Начальная цена на возведение объекта составляла чуть более 1 млрд 420 млн рублей. Победителем признали единственного участника – «Лидер-Строй», который предложил сумму в 1 млрд 418 млн 655 тысяч рублей.

Построить здание планируют к 15 октября 2025 года.

Новое здание налоговой появится недалеко от ТРЦ «Премьер». В мае сообщалось, что завершить строительство собираются до 2024 года.

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