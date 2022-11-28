Деньги на обновление контактной сети троллейбусов пока выделять не собираются.

В 2023 году на обновление контактной сети троллейбусов бюджетные деньги не предусмотрены - ни в городском, ни в областном бюджете. Первоочередная задача властей - обновить подвижной состав МУП УРТ.

К концу текущего года в Рязани ожидается поставка десяти новых троллейбусов «Адмирал», столько же поддержанных троллейбусов из СПб, а также 47 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе (в 2023-2024 гг.). И только после этого чиновники планируют рассмотреть вопрос о финансировании ремонта и реконструкции троллейбусной инфраструктуры.

«Впрочем, если будет общественный запрос на улучшение троллейбусной инфраструктуры, деньги могут и выделить», - отметили в сообществе stvchannel.

Ранее губернатор Павел Малков анонсировал презентацию новой транспортной схемы Рязани (подробнее).

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