День матери в лесу. Мама выдра и трое выдрят

Кадр фотоловушки.

В воскресенье, 27 ноября, в День матери официальная группа Окского государственного природного заповедника в социальной сети «ВКонтакте» разместила кадры нового улова фотоловушек.

На этот раз в объектив камеры попала мама-выдра и трое выдрят.

«Сейчас, когда выпал снег, особенно заметно, до чего же это активные звери. Когда идешь по пойме реки, кажется, что здесь обитает целое стадо выдр. Однако это не так, потому что речная выдра колониями не живет, и на одну семью приходится большой участок реки и несколько озер», - говорится в сообщении под фотографиями.

В мире животных тоже хранят семейные ценности.