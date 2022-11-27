Появилось видео момента массовой аварии в центре Рязани

Фото: vk.com/autoblogrzn62.

В социальной сет «ВКонтакте» в группе «Подслушано у водителей Рязани» опубликована видеозапись момента серьезной массовой аварии, которая 26 ноября произошла в Рязани на пересечении улиц Ленина и Свободы.

По предварительной информации, примерно в 12:25 26-летний житель Рязани, управляя автомобилем ВАЗ-2109, выехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Произошло столкновения с внедорожником Toyota Land Cruiser. После чего ВАЗ-2109 перевернулся на бок и врезался в стоявшие на встречной полосе автомобили Renault Captur и Lada Kalina.

Водитель ВАЗ в результате ДТП госпитализирован.