Госавтоинспекция озвучила обстоятельства ДТП в центре Рязани

ДТП в центре Рязани 27 ноября случилось из-за проезда перекрестка на красный. Четыре машины поучаствовали, один человек в больнице. Фото: vk.com/autoblogrzn62

ДТП на перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани 26 ноября случилось из-за проезда перекрестка на красный. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, примерно в 12:25 26-летний житель Рязани на ВАЗ-2109 выехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Этим он спровоцировал столкновение с Toyota Land Cruiser, управлял которым 18-летний горожанин.

От удара «девятка» опрокинулась и врезалась в оказавшиеся на ее пути Renault Captur и «Ладу Калину».

Водитель ВАЗ в результате ДТП госпитализирован.