Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 ноября 2022 16:00

Госавтоинспекция озвучила обстоятельства ДТП в центре Рязани

По предварительной версии, водитель «девятки» ехал на красный. Поучаствовали в аварии, как оказалось, четыре автомобиля
Источник:kp.ru
ДТП в центре Рязани 27 ноября случилось из-за проезда перекрестка на красный. Четыре машины поучаствовали, один человек в больнице. Фото: vk.com/autoblogrzn62

ДТП в центре Рязани 27 ноября случилось из-за проезда перекрестка на красный. Четыре машины поучаствовали, один человек в больнице. Фото: vk.com/autoblogrzn62

ДТП на перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани 26 ноября случилось из-за проезда перекрестка на красный. В результате аварии пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации полицейских, примерно в 12:25 26-летний житель Рязани на ВАЗ-2109 выехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Этим он спровоцировал столкновение с Toyota Land Cruiser, управлял которым 18-летний горожанин.

От удара «девятка» опрокинулась и врезалась в оказавшиеся на ее пути Renault Captur и «Ладу Калину».

Водитель ВАЗ в результате ДТП госпитализирован.