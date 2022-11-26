Школа №76 в Рязани откроется к апрелю 2023 года, заявила глава горадминистрации Елена Сорокина.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина назвала предполагаемый срок открытия школы №76. Последней информацией она поделилась в публикации от 26 ноября. Двери нового образовательного учреждения на 1100 мест планируется открыть для учеников в апреле 2023 года.

«В настоящее время ведется подготовка документов на ввод ее в эксплуатацию. С января начинаем лицензирование, к апрелю дети должны сесть за парты в новой школе», - сообщила Елена Сорокина.

В субботу градоначальница встретилась на объекте с директором будущей школы Ольгой Игнатовой, которая перейдет на новую должность с поста руководителя школы №8. Ее Сорокина представила как опытного управленца, кандидата педагогических наук, победителя регионального конкурса «Учитель года».

По словам Сорокиной, строительство школы №76 выходит на финишную прямую. Готов фасад, близятся к завершению работы на входной группе, в фойе и актовом зале. На двух последних чиновница остановилась подробнее:

«Сейчас здесь на стены наносят декоративную штукатурку, приступили к отделке потолка – он будет дизайнерский. В фойе применено зонирование в различном цветовом исполнении», - написала Сорокина.

Работы вступили в завершающую стадию.

В актовом зале, как она рассказала, получается впечатляющая сцена с жидкокристаллической панелью. Здесь будут шторы-кулисы с дистанционным управлением, прожекторы, мультимедийная трибуна, проектор и цифровой рояль.

В актовом зале готовят сцену.

В столовую поставляют оборудование, в спортзале идет сборка спортинвентаря. Пока в ожидании своего оборудования кабинеты технологии, которые, по словам Сорокиной «оснастят мощно»: швейной мастерской и кухней для девочек и столярной мастерской для мальчиков.

«Все классы готовы, в них собирают мебель, монтируют интерактивные доски с проекторами. Парты и стулья – регулируемые под рост ребенка», - пишет Елена Сорокина.

Напомним, месяцем ранее градоначальница призывала подрядчика ускориться.

В спортзале уже идет сборка спортинвентаря.

Как мы писали ранее, трехэтажное здание разделено на четыре блока с учебными кабинетами, библиотекой, актовым залом, столовой на 400 мест, двумя спортзалами, душевыми. На улице предусмотрены спортивная и тренажерная площадки.