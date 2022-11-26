За зверскую расправу над знакомым перед судом предстанет 26-летний касимовец

За зверскую расправу над знакомым перед судом предстанет 26-летний житель Касимовского района.

26-летний житель Касимовского района предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и убийстве. О том, что расследование уголовного дела завершено, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

В октябре 2020 года обвиняемый договорился со знакомым заняться торговлей автомобилями, взял у него почти 800 тыс. рублей, но так и не вернул. Когда «партнер» в очередной раз потребовал деньги, заемщик решил убить его. Такова версия следователей-важняков.

На теле, которое через несколько месяцев обнаружили в лесу в окрестностях деревни Чаур, было более 60 ранений, в том числе в области шеи и грудной клетки.

Обвиняемый отрицает свою причастность к преступлениям.