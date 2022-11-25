«Ведем переговоры». Власти Рязанской области планируют выкупить платный путепровод в Ряжске и сделать его бесплатным

Если выкупить платный путепровод не удастся, альтернативой станут переезды на 312 и 314 километрах.

Власти Рязанской области планируют выкупить новый платный путепровод в Ряжске, чтобы сделать его доступным для всех. Об этом в ходе прямого эфира в пятницу, 25 ноября, заявил губернатор Павел Малков. В настоящее время чиновники ведут переговоры с собственником сооружения о цене и условиях сделки.

- Сейчас мы ведем переговоры с владельцем нового путепровода. Если договоримся по цене, по условиям, то выкупим его и сделаем основным и бесплатным для всех. Если не договоримся по условиям, то по весне сделаем альтернативный проезд так, чтобы по нему можно было ездить без всяких проблем, - рассказал Малков.

Глава региона особо подчеркнул, что при наличии платного переезда всегда должна оставаться бесплатная альтернатива. Их в Ряжске в настоящее время две: переезды на 312 и 314 километрах. Первый располагается практически рядом с платным, и там по поручению губернатора делают небольшой ремонт: подсыпают щебнем и ровняют. Переезд на 314 километре в ремонте не нуждается.