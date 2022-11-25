На здании РязГМУ появилась мемориальная доска автору Русско-английского словаря для стоматологов

Память Бориса Репина увековечили на здании вуза, расположенного на улице Маяковского. Фото: Студенческий Пресс-центр РязГМУ.

25 ноября в Рязани торжественно открыли мемориальную доску заслуженному работнику высшей школы РФ Репину Борису Ильичу. Об этом сообщили в группе студенческого пресс-центра РязГМУ.

Память кандидата филологических наук, доцента, а также декана филологического факультета медицинского университета увековечили на здании вуза, расположенного на улице Маяковского.

Борис Репин 45 лет возглавлял кафедру иностранных языков. Благодаря ему лицензировали программу дополнительного профессионального образования «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» в 2011 году.

«Мы искренне говорим спасибо тому, кто с трепетом передавал знания другим, честно трудился и вложил столько сил и времени в развитие института и его воспитанников», - говорится в сообщении.

Борис Ильич Репин - автор 127 публикаций. Одной из его работ является первый в России и странах СНГ «Русско-английский медицинский словарь для стоматологов».

Умер кандидат филологических наук 1 января 2021 года.

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