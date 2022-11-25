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НовостиОбщество25 ноября 2022 16:49

Губернатор Малков рассказал о проблемах с ремонтом Солотчинского моста

Проблемная тема была затронута во время прямого эфира
Источник:kp.ru
Через несколько лет мост придется полностью закрыть на реконструкцию.

Через несколько лет мост придется полностью закрыть на реконструкцию.

Действующий мост через Оку придется постоянно «латать». Об этом заявил губернатор Рязанской области Павел Малков во время прямого эфира в пятницу, 25 ноября.

Сообщается, что комплексный ремонт Солотчинского моста провели некачественно. Малков заявил, что будет разбирательство насчет того, кто в этом виноват и понесет ответственность за некачественный ремонт. Помимо этого, губернатор поставил задачу министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области следить за состоянием моста.

Павел Викторович уточнил, что прослужит мост примерно 5-7 лет. Затем переправа закроется на серьезную реконструкцию. Но произойдет это только после того, как через Оку построят мост-дублер.

Павел Малков также напомнил, что президент Владимир Путин поддержал решение о возведении в Рязани моста-дублера через Оку.

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