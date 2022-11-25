В пяти районах Рязанской области на выходные отключат электричество. Список населенных пунктов и график

Рязанцев предупредили об отключении электричества в пяти районах Рязанской области на выходные.

В субботу и воскресенье – 26 и 27 ноября – в нескольких районах Рязанской области отключат электроснабжение.

Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» по состоянию на 25 ноября 19:30, электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

26 ноября - Сапожковский район:

- село Кривель, деревня Васильевка — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Уткино, деревня Ухино, деревня Макеево, деревня Макарово — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Ровное, деревня Алтухово, село Пущино, деревня Взметнево — с 09:00 до 17:00;

- деревня Турлатово — с 10:00 до 17:00;

- село Глебово — с 10:00 до 13:00;

- деревня Зеленево — с 13:00 до 17:00.

Касимовский район:

- деревня Мимишкино — с 13:00 до 17:00.

Милославский район:

- деревня Ляпуновка — с 13:00 до 17:00.

27 ноября - Сапожковский район:

- село Малый Сапожок — с 08:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Уткино, деревня Ухино, деревня Макеево, деревня Макарово — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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