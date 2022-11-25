C 1 июля 2023 года на всей территории Рязанской области будет безналичная оплата в транспорте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1 июля 2023 года безналичная оплата в транспорте будет на всей территории Рязанской области. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун. Произойдет это в рамках реализации проекта Единая цифровая карта жителя Рязанской области.
«Совместно с региональным министерством цифрового развития планируется внедрить транспортное приложение, предоставив пассажирам возможность оплаты проезда по всей территории региона с 1 июля 2023 года», - сказал чиновник.
В настоящее время безналичный способом оплаты проезда предусмотрен только в Рязани.
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