C 1 июля 2023 года на всей территории Рязанской области будет безналичная оплата в транспорте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 июля 2023 года безналичная оплата в транспорте будет на всей территории Рязанской области. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун. Произойдет это в рамках реализации проекта Единая цифровая карта жителя Рязанской области.

«Совместно с региональным министерством цифрового развития планируется внедрить транспортное приложение, предоставив пассажирам возможность оплаты проезда по всей территории региона с 1 июля 2023 года», - сказал чиновник.

В настоящее время безналичный способом оплаты проезда предусмотрен только в Рязани.

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