Владимир Путин встретился с рязанкой, сын которой погиб в Буче

Фото: сайт www.kremlin.ru
Президент Владимир Путин встретился с матерями участвующих в спецоперации на Украине военнослужащих, в том числе Галией Суховской из Рязанской области.
Встречу приурочили ко Дню матери, который отмечается в этом году 27 ноября.
Единственный сын Галии Семен Суховской погиб 4 марта 2022 в ходе специальной военной операции на Украине в районе города Буча.
У него остались жена и дочь. Посмертно рязанец награжден орденом Мужества.
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