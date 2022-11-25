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НовостиОбщество25 ноября 2022 15:49

Владимир Путин встретился с рязанкой, сын которой погиб в Буче

Встреча состоялась в преддверии Дня матери
Источник:kp.ru
Фото: сайт www.kremlin.ru

Фото: сайт www.kremlin.ru

Президент Владимир Путин встретился с матерями участвующих в спецоперации на Украине военнослужащих, в том числе Галией Суховской из Рязанской области.

Встречу приурочили ко Дню матери, который отмечается в этом году 27 ноября.

Единственный сын Галии Семен Суховской погиб 4 марта 2022 в ходе специальной военной операции на Украине в районе города Буча.

У него остались жена и дочь. Посмертно рязанец награжден орденом Мужества.

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