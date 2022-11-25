Презентацию новой транспортной схемы Рязани анонсировал Павел Малков

Новая транспортная схема (или модель) Рязани должна быть разработана к декабрю.

25 ноября во время «прямой линии» губернатор Павел Малков анонсировал презентацию новой транспортной схемы (или транспортной модели) Рязани. По его словам, разработчик представит свои предложения по результатам научно-исследовательской работы на следующей неделе.

«Город и минтранс их (предложения) изучат. После того как выберем подходы, должен появиться план действий с набором конкретных шагов», - сказал Малков.

Губернатор сообщил, что «обсуждаются разные сценарии». Притом из его слов неясно, будет ли презентация публичной.

«Конечно, действовать нужно аккуратно. Не должно быть такого, чтобы жители проснулись и обнаружили вдруг, что все маршруты изменились - как добираться, как ехать, непонятно». - поделился соображениями Малков.

Глава региона считает, что для такой «аккуратной настройки» потребуется время и что управленцы, меняя транспортную сеть, должны «слышать потребности».

Контракт на научно-исследовательскую работу заключен с московским ООО «Строй Инвест Проект» на 25 млн рублей. Сроком завершения работ в контракте значится 1 декабря 2022 года.