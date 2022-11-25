«Здравый смысл должен быть выше». Малков пообещал решить вопрос с выплатой семье погибшего рязанца

Губернатор Павел Малков пообещал решить вопрос с выплатой семье погибшего рязанца.

Семье погибшего на полигоне в Белгородской области рязанца выплатят денежную компенсацию. Об этом сообщил 25 ноября во время прямого эфира губернатор Рязанской области Павел Малков.

Выяснилось, что военнослужащий был зарегистрирован в Рязани, но его супруга с двумя детьми проживает в Туле. На этом основании министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области отказало женщине в выплатах.

Губернатор признал, что чиновники формально правы, но «здравый смысл должен быть выше бюрократических правил».

По словам Малкова, на следующей неделе в минсоцразвития внесут изменения, и тогда женщина получит все необходимые выплаты.

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