Мэр Рязани Сорокина: «Запретов на строительство на территории Шпалозавода нет»

Мэр Рязани Сорокина заявила, что по закону запретов на строительство на территории Шпалозавода нет Фото: пресс-служба горадминистрации Рязани.

В пятницу, 25 ноября, глава администрации Рязани Елена Сорокина подтвердила законность строительства нового жилкомплекса в районе бывшего Шпалозавода в Борках, найдя доказательство в архивах. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметила, что когда речь идет о принятии управленческих решений, то «законность стоит выше всего». Она отметила, что изучила действующий в городе с 1986 года Проект зон охраны памятников истории и культуры, где прописанные все регламенты - режимы использования, этажность, разрешения или запреты.

- Вместе со специалистами в архиве мы нашли подлинник этого документа. Как положено оригиналу - с синей печатью, синими и черными подписями. Досконально его изучили. В этом актуальном документе запретов и ограничений по строительству в отношении территории Шпалозавода пос. Борки не выявлено, - заявила Елена Сорокина.

Она отметила, что разработанные в 1978 году другой организацией - «Спецпроектреставрация» - предпроектные работы по формированию зон охраны объектов культурного наследия юридически утверждены не были.

Кроме того, глава Рязани изучила и другие актуальные документы - Приказ Минкульта от 04.07.2016 и постановление Правительства Рязанской области от 2021 года об утверждении территории границ исторического поселения. Согласно действующим нормам, ни Борки, ни территория Шпалозавода не входят в границы достопримечательного места и предмета охраны.

- Итак, руководствуясь действующими нормами, запретов на строительство на территории Шпалозавода нет, - подытожила Сорокина.

При этом она отметила, что в будущем необходима подготовка нового проекта зон охраны.

Напомним, что первоначальный проект по многоэтажной застройке был отозван, и теперь застройщик предлагает построить дома высотой от 4 до 8 этажей.