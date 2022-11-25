Арктическое вторжение с повышенным давлением. Рязанцев 26 ноября ждут морозы и гололед

Рязанцев 26 ноября ждут морозы, гололед и повышенное давление. Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 26 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, гололед и гололедица, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Ветер в субботу прогнозируется восточный, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -9... -4 градуса, днем -7... -2 градуса.

По данным центра «Фобос», в субботу ожидается -2… -4 градуса при атмосферном давлении «заметно выше нормы». Как отметили специалисты, на Русской равнине начинается арктическое вторжение.

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