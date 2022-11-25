От усадеб до Крутиц. Губернатор Малков назвал свой топ-5 мест для туризма и отдыха в Рязанской области

Рязанский губернатор Малков назвал свой топ-5 мест в регионе для туризма и отдыха Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Губернатор Рязанской области Павел Малков назвал свой топ-5 рекомендаций при посещении региона. Об этом он рассказал во время прямого эфира 25 ноября в соцсети, отвечая на вопросы рязанцев.

На вопрос: «Какие места вы порекомендуете друзьям при посещении Рязанской области», Павел Малков назвал следующие места в регионе, которые, по его мнению, обязательно стоит посетить.

1. Центр Рязани с его «красивой архитектурой».

2. Усадьба Сергея Худекова в селе Ерлино Кораблинского района, где «хорошо и спокойно на душе».

3 Усадьба генерала Михаила Скобелева в Александро-Невском районе, которому в следующем году исполняется 180 лет со дня рождения.

4. Село Константиново – родина выдающегося поэта Сергея Есенина, где «завораживающие виды и очень красиво».

5. Аэродом «Крутицы» в Шиловском районе, где можно прыгнуть с парашютом и полетать на самолете.

- У нас намного больше объектов – монастыри, храмы, Мещера, Окский заповедник и многое другое. У нас интересный, разнообразный и богатый в этом плане регион. Рекомендую всем посетить эти невероятные места, - отметил губернатор.