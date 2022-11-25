Долги по зарплате выросли на 16,5%. Работодатели задолжали рязанцам более 41 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 1 ноября 2022 года общая сумма просроченных долгов по заработной плате в организациях Рязанской области составила 41,2 млн рублей. Такую цифру приводит Рязаньстат, уточняя, что к вышеназванным организациям не относятся субъекты малого предпринимательства.

Далее статистики конкретизируют: из общей суммы долга - 20,2 млн рублей – это деньги, которые не выплатили работникам, уволенным в 2021 году и ранее.

«Своевременно не получили зарплату 506 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 81,5 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2022 года просроченная задолженность по заработной плате выросла на 16,5% в сравнении с предыдущим месяцем.

19 ноября стало известно, что в компании АО «Интеркросс» задолжали работникам зарплату на сумму около 6 млн рублей. Такая ситуация потребовала вмешательства Следственного комитета (читать подробнее).

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