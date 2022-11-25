Малков: Первое, что нужно улучшать в Касимове - это систему управления

Правительство Рязанской области намерено заняться системой управления в Касимове. Это первое, что нужно улучшать в городе, заявил губернатор Павел Малков во время «прямой линии» 25 ноября. В этот момент он отвечал на вопрос о плохом уличном освещении Касимова.

По словам главы региона, заключен энергосервисный контракт, по которому 2700 ламп заменят на светодиодные, смонтируют 46 шкафов управления уличным освещением, 29 новых опор, 9 км проводов. Дополнительно планируется осветить пешеходные переходы.

«Срок исполнения контракта - полгода. То есть через полгода мы увидим другую картину, но и после этого предстоят еще определенные действия. Конечно, осветить весь город разом не получится», - сказал Малков.

Следом он сделал ремарку, касающуюся местных властей:

«Первое, что нужно улучшать в Касимове — это систему управления. Это уже очевидно», - заметил губернатор.