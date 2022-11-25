По факту ДТП с тремя погибшими в Рязанской области возбудили уголовное дело

Водителя фуры, в которую врезалась легковушка и погибли люди, арестовали на два месяца.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими, которое случилось 22 ноября 2022 года в Рыбновском районе. В то утро на трассе М-5 «Урал» иномарка Skoda Octavia врезалась в фуру MAN, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Предварительно установлено, что аварию мог спровоцировать 32-летний водитель грузового автомобиля – он «допустил занос полуприцепа», в результате чего и произошло столкновение с двигавшейся навстречу легковушкой. В ДТП погибли все, кто находился в салоне «Шкоды»: 36-летний житель столицы и двое пассажиров в возрасте 33 и 45 лет.

В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По ходатайству следователя Советский районный суд города Рязани заключил 32-летнего мужчину под стражу на два месяца. Расследование ведет Следственная часть СУ УМВД по Рязанской области. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы.