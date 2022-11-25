Пешеход попал поочередно под две машины в Рязанской области

ДТП случилось примерно в 6:35 25 ноября в селе Корневое. Фото: vk.com/skopin_info

25 ноября в Скопинском районе Рязанской области пешеход погиб, поочередно попав под две машины. Как сообщает пресс-служба региональной Госатоинспекции, случилось это примерно в 6:35 в селе Корневое.

Погибшему было 60 лет. Сначала его сбил 57-летний житель Скопина на ВАЗ-2110, а затем наезд на пешехода совершил 59-летний скопинец, управлявший Nissan Terrano.

В итоге мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту случившегося полиция проводит проверку.