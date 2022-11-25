Татьяна Панфилова вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии Александре Журавлевой

Фото: Рязгордума.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова вручила свидетельство о присуждении поощрительной премии муниципального образования магистрантке направления подготовки «Архитектура» Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Александре Журавлевой.

На заседании Совета по присуждению поощрительных премий, которое состоялось 28 октября, Александра Журавлева представила научную работу, посвященную железнодорожному наследию Рязани, его сохранению и использованию.

- Все члены Совета были впечатлены вашим проектом, очень надеюсь, что он будет реализован, - сказала Татьяна Панфилова.

Поощрительная премия присуждается за отличные успехи в учебе, высокие результаты в научно-исследовательской, инновационной деятельности, активное участие в общественной жизни.