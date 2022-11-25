Опасения жителей улицы Новаторов по поводу строительства высоток пока остаются без ответа

Объект зарегистрирован на сервисе наш.дом.рф.

В то время, как в Рязани активно обсуждают перспективы строительства жилого комплекса на территории бывшего шпалозавода в Борках, на другом конце города – в районе Комсомольского парка на улице Новаторов – без излишней огласки «Северная компания» готовится начать возведения двух 22-этажных высоток. Проект рассчитан на 442 квартиры.

21 ноября состоялся сход жителей окрестных домов, на котором они высказывались против строительства на территории бывшей парковки, прилегающей к парку.

- Где они собираются два дома разместить, там же места мало? – волнуются местные жители. – Значит, они захватят территорию парка. Сколько будет квартир в двух домах? А сколько будет машин? Они что, у нас во дворе будут парковаться, или в парке? Наши дети сейчас учатся в две смены. Что же, будут в три смены учиться?

- За этот парк мы боролись до 2012 года, а теперь опять можем его потерять, - вторит ей другая женщина.

- Необходимо немедленно приостановить действие всех разрешительных документов и провести проверку правомерности действий застройщика, - говорит депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров. – Глава администрации Рязани Елена Сорокина чуть ли не ежедневно встречается с жителями микрорайона Борки, а сюда на встречу с жителями не приехала. Почему? Неужели здесь живут другие люди? Почему применяется политика двойных стандартов?

Денис Сидоров заявил, что поддерживает обращение жителей в областную прокуратуру и намерен в ближайшее время отправить депутатский запрос на имя главы администрации Рязани по вопросу планируемой застройки территории на улице Новаторов рядом с Комсомольским парком.