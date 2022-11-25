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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:03

В рязанских парках могут появиться контейнеры для пластиковых бутылок

Установить специальные боксы для пластика предложила жительница Рязани на приеме граждан в городской думе
Источник:kp.ru

В парках Рязани могут установить контейнеры для пластиковых бутылок. Предложение было озвучено на очередном приеме граждан, проведенном председателем городской думы Татьяной Панфиловой. Об этом сообщается на сайте Рязанской городской думы.

Инициатором идеи об установке в парках сетчатых боксов-накопителей стала жительница Рязани Юлия Косянина.

В свою очередь начальник УБГ Юрий Фурфурак заявил, что реализовать этот план возможно с помощью совместной проработки с региональным оператором по твердым бытовым отходам, фирмой «Эко-Пронск».

Татьяна Панфилова одобрила идею Косяниной, а также дала рекомендацию по установке нескольких таких боксов в экспериментальном режиме. Таким образом, появится понимание насчет отношения рязанцев к раздельному сбору мусора.