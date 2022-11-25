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НовостиОбщество25 ноября 2022 11:01

Публичные слушания по проекту бюджета Рязани пройдут 29 ноября

Назначено время начала мероприятия — 10:00
Источник:kp.ru

29 ноября в Рязани состоятся публичные слушания по проекту бюджета города на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов. Начало мероприятия — в 10:00, указано в постановлении председателя Рязгордумы.

На подачу письменных предложений по проекту бюджета у горожан была неделя, с 18 по 25 ноября (в пятницу их еще принимают). Регистрировать участников публичных слушаний комиссия по их проведению будет до 29-го числа включительно. Адрес комиссии: ул. Радищева, дом 28, кабинет № 30.

До 2 декабря, согласно утвержденному плану мероприятий, также будут приниматься дополнительные предложения, озвученные участниками публичных слушаний. Итоговый документ (заключение) планируют подготовить не позднее 7 декабря, а принять его — не позднее 12-го.