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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:58

Как 34 кошки работали на юрлицо... На выставке животных в одном из ТРЦ Рязани обнаружили нарушения

Выставка кошек в одном из ТРЦ Рязани работала с нарушениями
Источник:kp.ru
34 кошки работали на юрлицо. На выставке животных в одном из ТРЦ Рязани обнаружили нарушения. Фото: управление Россельхознадзора.

34 кошки работали на юрлицо. На выставке животных в одном из ТРЦ Рязани обнаружили нарушения. Фото: управление Россельхознадзора.

Выставка кошек, которая проходила в одном из рязанских торгово-развлекательных центров, работала с нарушениями. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

21 ноября специалисты ведомства провели выездное обследование выставки, на которой находились 34 кошки разных пород. Выяснилось, что продолжительность выставки составила более четырех календарных дней, что является грубым нарушением.

Согласно требований, максимальная продолжительность выставки с участием животных должна составлять всего четыре дня, а максимальное время нахождения кошек на выставке – не должно превышать 12 часов в день.

По результатам выявленных нарушений, юридическому лицу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что в одном из рязанских ТРЦ с нарушениями работала выставка, где были представлены змеи, пауки, енот и крысы (читать подробнее).

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