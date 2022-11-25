В Скопинском районе две машины сбили одного пешехода, мужчина погиб

В Скопинском районе две машины насмерть сбили одного пешехода.

Рано утром 25 ноября в селе Корневое Скопинского района произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 57-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ десятой модели сбил 60-летнего пешехода, который шел по дороге. После этого пострадавший попал под колеса еще и Nissan Terrano.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Уточняются все обстоятельства аварии.

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